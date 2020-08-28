Лига Европы: результаты матчей квалификации 27 августа

В еврокубках после матчей Лиги чемпионов в борьбу вступила Лига Европы. Состоялись матчи первого квалификационного раунда.
Напомним, из-за пандемии коронавируса все противостояния состоят из одного матча.
Результаты квалификации Лиги Европы
Венспилс (Латвия) – Динамо-Авто (Молдова) – 2:1
Голы: Вильела, 22, Козлов, 75 (пен) – Рогач, 15
Кайрат (Казахстан) – Ной (Армения) – 4:1
Голы: Гульигит, 12, Лав, 35, 70, Эсеола, 90+4 – Вог, 8
Ордабаси (Казахстан) – Ботошани (Румыния) – 1:2
Голы: Махлангу, 31 – Хольцманн, 25, Дуганджич, 33
Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Сутьеска (Черногория) – 1:0
Гол: Враньеш, 35
Теута (Албания) – Бейтар (Израиль) – 2:0
Голы: Красники, 6, Хебай, 87
Динамо Минск (Беларусь) – Пьяст Гливице (Польша) – 0:2
Голы: Липски, 10, Шверчок, 56
Линкольн Сити (Гибралтар) – Унион Титус (Люксембург) – 2:0
Голы: Каскьяро, 36, Яхая, 90+5
Алашкерт (Армения) – Ренова (Северная Македония) – 0:1
Гол: Мишковски, 58
Аполлон (Кипр) – Сабуртало (Грузия) – 5:1
Голы: Дабо, 4, 32, 76, Дигиньи, 59, Гианниотас, 86 – Гулиашвили, 69
Буде-Глимт (Норвегия) – Каунас (Литва) – 6:1
Голы: Зинкемагель, 27, 36, Хауге, 52, 59 (пен), Бонифаце, 79, Тунекти, 81 – Отеле, 78
Нефтчи (Азербайджан) – Шкупи (Северная Македония) – 2:1
Голы: Бугрин, 67, Кривоцюк, 88 – Дарбо, 90+3
Сумгаит (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония) – 0:2
Голы: Ибраими, 56 (пен), Дориев, 89 (пен)
Фехервар (Венгрия) – Богемиан (Ирландия) – 1:1 (по пенальти – 4:2)
Голы: Николич, 37 (пен) – Ворд, 22
Олимпия (Словения) – Викингур (Исландия) – 2:1 (после дополнительного времени)
Голы: Финк, 88, Бошич, 106 – Карлссон, 27
Вадуц (Лихтенштейн) – Хибернианс (Мальта) – 0:2
Голы: Дегабриеле, 34, 56
Жальгирис (Литва) – Пайде (Эстония) – 2:0
Голы: Калуджерович, 9, Анталь, 32
Кешля (Азербайджан) – Лачи (Албания) – 0:0 (по пенальти – 4:5)
Гжилани (Косово) – АПОЕЛ (Кипр) – 0:2 (после дополнительного времени)
Голы: Ефрем, 102, Ндонгала, 116
Локомотив Тбилиси (Грузия) – Крайова (Румыния) – 2:1
Голы: Сихарулидзе, 57, Омар, 61 – Байрам, 90+4
Мальме (Швеция) – Краковия (Польша) – 2:0
Голы: Бергет, 1, Рикс, 44
Орхус (Дания) – Хонка (Финляндия) – 5:2
Голы: Тингагер, 21, Мортенсен, 29, 45+2, Ольсен, 90+1, Тенгстедт, 90+2 – Гонсалес, 35, Кауфманн, 64
Русенборг (Норвегия) – Брейдаблик (Исландия) – 4:2
Голы: Бервен, 4, 29, Регинюссен, 17, Ховланд, 24 – Айнарссон, 61, Миккелсен, 89 (пен)
Хаммарбю (Швеция) – Академия Пушкаша (Венгрия) – 3:0
Голы: Халили, 14, Боянич, 32, Паулинью, 85
ЦСКА София (Болгария) – Сиренс (Мальта) – 2:1
Голы: Ахмедов, 75, Соу, 90+1 – Максвелл, 69
Хабнарфьордюр (Исландия) – Дунайска Стреда (Словакия) – 0:2
Голы: Балич, 23, Рамирес, 76
Шахтер Солигорск (Беларусь) – Сфинтул (Молдова) – 0:0 (по пенальти – 1:4)
ТНС (Уэльс) – Жилина (Словакия) – 3:1 (после дополнительного времени)
Голы: Роблс, 56, Сміт, 100, Чеслевич, 108 (пен) – Мислович, 77 (пен)
Хапоель Б-Ш (Израиль) – Динамо Батуми (Грузия) – 3:0
Голы: Жозуе, 9, 61, Каба, 21
Торсгавн (Фареры) – Левадия (Эстония) – 4:3 (после дополнительного времени)
Голы: Пингель, 72, 76, Самуельсен, 107, Агнарссон, 113 – Ойгус, 52, Элхи, 80, Куадио, 101
Валетта (Мальта) – Бала Таун (Уэльс) – 0:1
Гол: Венейблз, 38
Зрински (Босния и Герцеговина) – Дифферданж (Люксембург) – 3:0
Голы: Билбия, 37, Филипович, 40, Иванчич, 80
Искра (Черногория) – Локомотив Плодив (Болгария) – 0:1
Гол: Илиев, 75 (пен)
Кукес (Албания) – Славия София (Болгария) – 2:1
Голы: Фрайдей, 56 (пен), Купер, 85 – Крастев, 81
Петрокуб (Молдова) – Бачка-Топола (Сербия) – 0:2
Голы: Томанович, 17, Лукич, 55
Серветт (Швейцария) – Ружомберок (Словакия) – 3:0
Голы: Стеванович, 54, Менди, 77, Антунеш, 86
Стяуа (Румыния) – Ширак (Армения) – 3:0
Голы: Олару, 34, Танасе, 65 (пен), Бузюч, 83
Абердин (Шотландия) – Рунавик (Фареры) – 6:0
Голы: Фергюсон, 37, Мейн, 43, Хеджес, 50, 59, 87 (пен), Хейз, 63
Мазервел (Шотландия) – Гленторан (Северная Ирландия) – 5:1
Голы: Ланг, 58, О'Доннел, Полворт, 75, Вотт, 78, Лонг, 87 – МакДейд, 90
Лех (Польша) – Вальмиера (Латвия) – 3:0
Голы: Ишак, 59, 78, Шимчак, 88
Партизан (Сербия) – РФШ (Латвия) – 1:0
Гол: Натхо, 52 (пен)
Марибор (Словения) – Колрейн (Северная Ирландия) – 1:1 (по пенальти – 4:5)
Голы: Ванкас, 66 – МакЛафлин (62)
Гонвед (Венгрия) – Интер Турку (Финляндия) – 2:1 (после дополнительного времени)
Голы: Траоре, 90, Хямяляйнен, 105 (аг) – Лилю, 90+1
Шемрок Роверс – Ильвес – 2:2 (по пенальти – 12:11)
Голы: Берк, 14, Лопес, 78 – Ала-Миллимаки, 10, Ветели, 62
Напомним, результаты квалификации Лиги чемпионов.