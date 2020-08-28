"Мое появление оживило чемпионат Украины": Луческу подвел итоги матча с Шахтером

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины-2020.

"Шахтер был фаворитом, это нормально. Киевское Динамо потеряло шесть игроков из-за травм и заражения COVID-19. Я уже не говорю об инвестициях в Шахтер, куда пришли талантливые игроки. Все это предвещало большую вероятность их победы.

Мое присутствие в Динамо вызвало негативную реакцию со стороны Шахтера. Об этом говорили телевидению, не говоря о клубе, футболистах. Они играли матч Шахтера с Луческу.

Я полагался на организацию и интеллект. Они доминировали в игре, у них были лучшие моменты, но победа была на нашей стороне. Результат более важен. К матчам готовятся, их случайно не выиграть. Суркис был доволен. За последние годы они много раз проигрывали Шахтеру. Киевское Динамо потеряло хороших зрелых игроков, у которых в последние годы истекали контракты".

Негативная реакция фанатов - это нормально, они сентиментальны. Мы, тренеры, должны быть профессионалами, чтобы полностью забыть, что произошло раньше. Чтобы в новом клубе теперь отдать все. Чувства есть, но профессионализм – это другое. Я ценю и не забываю период, проведенный в Шахтере, но прошло четыре года с тех пор, как я покинул клуб и мне нужно было участвовать в соревнованиях, чтобы чувствовать себя живым. Чувства к Ахметову не меняются. Но я обязан приложить усилия, чтобы поднять Динамо на более высокий уровень. Мое появление оживило чемпионат Украины. Но никому не позволено очернять мою память о Шахтере", - цитирует Луческу telekomsport.ro.

Напомним, в Киеве на НСК Олимпийский Динамо одолело Шахтер со счетом 3:1. Полный видеообзор этой игры доступен у нас на сайте.

Ранее молодой форвард Динамо впервые получил вызову в сборную Украины.