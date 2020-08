Что сложно для вас, легко для меня: Роналдиньо вышел из тюрьмы и представил трейлер фильма о себе (Видео)

Бразильский кудесник мяча Роналдиньо недавно вышел из парагвайской тюрьмы. Бразилец поблагодарил всех за поддержку в сложное для него время.

"Слава Богу, сложный этап подходит к концу. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за всю заботу и поддержку, которые я получил за последние несколько месяцев, вы всегда в моем сердце. Пользуясь моментом счастья, хочу поделиться с вами тизером фильма. Это моя история, во многом благодаря вашей поддержке. Я надеюсь, вам понравится и скоро вы сможете его посмотреть", - написал легендарный футболист на своей страничке в twitter.

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme... pic.twitter.com/tp6WjowgGn

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 27, 2020