Скачать
Пятница, 28.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рамирес - Постол: слова перед чемпионским боем
Рамирес - Постол: слова перед чемпионским боем
Российский клуб намерен перехватить украинца Матвиенко у Наполи
Российский клуб намерен перехватить украинца Матвиенко у Наполи
Вест Хэм Ярмоленко представил третью форму на сезон-2020/21 (Фото, Видео)
Вест Хэм Ярмоленко представил третью форму на сезон-2020/21 (Фото, Видео)
Клуб Серии А сделал новое предложение по украинскому форварду Динамо
Клуб Серии А сделал новое предложение по украинскому форварду Динамо

Что сложно для вас, легко для меня: Роналдиньо вышел из тюрьмы и представил трейлер фильма о себе (Видео)

Что сложно для вас, легко для меня: Роналдиньо вышел из тюрьмы и представил трейлер фильма о себе (Видео)
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Роналдиньо представил тизер фильма о себе.

Бразильский кудесник мяча Роналдиньо недавно вышел из парагвайской тюрьмы. Бразилец поблагодарил всех за поддержку в сложное для него время.

"Слава Богу, сложный этап подходит к концу. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за всю заботу и поддержку, которые я получил за последние несколько месяцев, вы всегда в моем сердце. Пользуясь моментом счастья, хочу поделиться с вами тизером фильма. Это моя история, во многом благодаря вашей поддержке. Я надеюсь, вам понравится и скоро вы сможете его посмотреть", - написал легендарный футболист на своей страничке в  twitter.

Напомним, в марте 2020 года Роналдиньо и его брата арестовали в Парагвае по обвинению использования поддельных документов. В итоге футболист отсидел в тюрьме почти полгода и даже отпраздновал юбилей за решеткой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Роналдиньо.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига Европы: результаты матчей квалификации 27 августа
02 Месси обсудил переход в ПСЖ
03 Суарес может сменить Месси на Роналду
04 Гол Роналду - лучший в Лиге чемпионов (Видео)
05 Стрельба в Джейкоба Блейка: в НБА все же решили возобновить матчи плей-офф
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь