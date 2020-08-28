Динамо прояснило ситуацию с травмированными Буяльским и Миколенко

Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун прокомментировал ситуацию с травмированными в команде.

"После игры за Суперкубок повреждение получил Виталий Буяльский – ушиб коленного сустава. Ближайшие семь дней он будет залечивать травму и работать по индивидуальной программе.

Пока вне общей группы также Владимир Шепелев. Он только готовится приступить к беговой работе.

В принципе, все остальные уже начали работать без ограничений. Беньямин Вербич возвращается в общую группу, будет работать без ограничений, так же, как и Артем Шабанов и Ахмед Алибеков. У Виталия Миколенко есть незначительные ограничения, например, при ударах по мячу, но он тренируется в группе", - цитирует Андрея Шморгуна официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо с многими игроками основы в лазарете сумело победить Шахтер в Суперкубке Украины-2020.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб Болонья улучшил свое предложение по форварду Динамо.