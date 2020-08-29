Украинский футболист рассказал, как у него в Шахтере отобрали медаль Кубка УЕФА и отдали бразильцу (Видео)

Бывший футболист Шахтера Константин Кравченко рассказал неприятную историю, связанную с финалом Кубка УЕФА 2008/2009.

"Был момент, когда выиграли Кубок УЕФА. Раздавали медали, но я ее не одел, так как посчитал, что не заслужил. Пришли в раздевалку... Одному бразильцу не досталось медали. Пришел Дамир Зиннатуллин (администратор ФК Шахтер, - прим. ред.) вырвал у меня с рук медаль и отдал бразильцу... Менеджмент против Луческу не пойдет", - рассказал Кравченко в интервью на Yotube-канале Бомбардир.

Видеофрагмент про медаль смотреть с 49:05:

Константин Кравченко выступал в системе Шахтера с 2008 по 2012 год. В составе Горняков он сыграл в 28 играх и забил 9 мячей.

Ранее сообщалось, что Кравченко поведал о реалиях Шахтера Луческу.