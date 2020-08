В Румынии поставили необычный футбольный рекорд (Видео)

В Румынии состоялись несколько матчей второго тура чемпионата страны по футболу. В субботу, 29 августа, Газ-Метан дома обыграл АКС Арджеш со счетом 2:0.

Этот поединок обратил на себя внимание всего футбольного мира из-за двух ранних замен. Главные тренеры команд уже после первого выхода мяча за пределы поля заменили двух футболистов: у хозяев Нассер Шамед поменял Стефана Догару, а у гостей Хосе Козму вышел вместо Георгиана Хончу.

Romanian football is killing world records. Have you ever seen 2 substitutions in the 1st minute in a game? I bet not! Happened in the Gaz Metan vs FC Arges match. History was written! Beat this! pic.twitter.com/ll458exmvE

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 29, 2020