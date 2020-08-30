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В Румынии поставили необычный футбольный рекорд (Видео)

В Румынии поставили необычный футбольный рекорд (Видео)
Обновлено 12:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Регламент чемпионата Румынии по футболу поспособствовал самым ранним заменам в истории игры.

В Румынии состоялись несколько матчей второго тура чемпионата страны по футболу. В субботу, 29 августа, Газ-Метан дома обыграл АКС Арджеш со счетом 2:0. 

Этот поединок обратил на себя внимание всего футбольного мира из-за двух ранних замен. Главные тренеры команд уже после первого выхода мяча за пределы поля заменили двух футболистов: у хозяев Нассер Шамед поменял Стефана Догару, а у гостей Хосе Козму вышел вместо Георгиана Хончу. 

Такие действия специалистов были вызваны тем, что в регламенте чемпионата Румынии есть пункт, согласно которому на поле должны появляться в обязательном порядке игроки возрастом до 21 года. В итоге после стартового свистка регламент соблюден, а заменами тренеры выводят сильнейших на матч.

Ранее Ярмоленко забил гол в контрольном матче.

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Румыния, Футбол.

Автор:

Телеграф
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