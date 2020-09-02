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"В Барселоне царит хаос": Де Йонг прокомментировал возможный уход Месси

"В Барселоне царит хаос": Де Йонг прокомментировал возможный уход Месси
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф football.ua
Полузащитник Барселоны и сборной Нидерландов Френки Де Йонг отреагировал на происходящее в каталонском клубе.

"В Барселоне царит хаос, сейчас в клубе многое происходит. Я не разговаривал ни с Месси, ни с клубом. Честно, я не знаю, что происходит с уходом Месси. Но если он уйдет, это будет огромный удар для команды и клуба. Я посмотрю на ситуацию в Барселоне, когда вернусь из сборной", - цитирует Френки де Йонга NOS.nl.

Напомним, Месси решительно настроен покинуть каталонский клуб в это межсезонье, при чем аргентинец хочет сделать это совершенно бесплатно. Боссы Барселоны не намерены отпускать свою главную звезду и, похоже, стороны ожидает судебные тяжбы. Лионель уже проигнорировал ПЦР-тестирование команды и первые тренировки, а Барселона ответила на это штрафом игрока на крупную сумму.

Ранее английские СМИ сообщили, что Месси согласовал долгосрочный контракт с Манчестер Сити, который предполагает его переход в МЛС через три года.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Френки де Йонг.

Автор:

Телеграф
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