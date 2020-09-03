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Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией

Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф УАФ Фото: УАФ
Шевченко убрал ряд футболистов из заявки на матч Лиги наций.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко сформировал заявку на матч Лиги наций против Швейцарии, который пройдет сегодня.

Из 27 футболистов в заявку попали 23. Вне списка остались Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Роман Безус и Евгений Макаренко.

Любопытно, что ранее Шевченко хвалил Болбата, назвав его лучшим игроком тренировочного сбора.

Вратари: Бущан, Пятов, Лунин;

Защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Матвиенко;

Хавбеки: Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко, Караваев;

Форварды: Ярмоленко, Яремчук, Супряга, Мораес.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, УАФ.

Автор:

Телеграф
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