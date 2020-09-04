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Команда Малиновского представила сразу три комплекта формы (Фото)

Команда Малиновского представила сразу три комплекта формы (Фото)
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Футбольный клуб Аталанта и технический спонсор команды Joma представили новую форму на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба бергамесков.

Новая форма Аталанты, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, выполнена в традиционных цветах. Домашний комплект - синий с черными полосами, гостевой - белый с синим принтом. Кроме того, "Богиня" представила новый комплект третьей формы, в котором преобладает голубой цвет.

Лицами продвижения формы стали лучший игрок команды прошлого сезона Алехандро Гомес, а также Луис Муриель и Ремо Фройлер. 

Фото новой формы Аталанты доступно на клубной страничке в Instagram:

 
 
 
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Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

Ранее сообщалось, что Аталанта стартует в Серии А гостевой игрой с Лацио. Этот матч станет центральным в 1-м туре.

Напомним, в прошлом сезоне Аталанта завоевала "бронзу" в чемпионате Италии, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила финалисту турнира - ПСЖ.

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Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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