Команда Малиновского представила сразу три комплекта формы (Фото)

Футбольный клуб Аталанта и технический спонсор команды Joma представили новую форму на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба бергамесков.

Новая форма Аталанты, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, выполнена в традиционных цветах. Домашний комплект - синий с черными полосами, гостевой - белый с синим принтом. Кроме того, "Богиня" представила новый комплект третьей формы, в котором преобладает голубой цвет.

Лицами продвижения формы стали лучший игрок команды прошлого сезона Алехандро Гомес, а также Луис Муриель и Ремо Фройлер.

Фото новой формы Аталанты доступно на клубной страничке в Instagram:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc) 4 Сен 2020 в 3:00 PDT

Ранее сообщалось, что Аталанта стартует в Серии А гостевой игрой с Лацио. Этот матч станет центральным в 1-м туре.

Напомним, в прошлом сезоне Аталанта завоевала "бронзу" в чемпионате Италии, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила финалисту турнира - ПСЖ.