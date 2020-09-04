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Зинченко поставил Малиновского в один ряд с Де Брюйне

Зинченко поставил Малиновского в один ряд с Де Брюйне
Обновлено 17:44 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопросы пресс-службы национальной команды после игры со Швейцарией (2:1) в рамках первого тура Лиги наций УЕФА. Хавбек рассказал, за счет чего сумел оформить прекрасный гол в ворота соперников, отметив, что учится у лучших.

- Как ты сориентировался в ситуации с забитым голом?

- Многие говорят, что в таких моментах я даже не смотрю на ворота. Но скажу, что нападающему соответствующего уровня даже не нужно смотреть на ворота - он их чувствует. До удара я оценил положение голкипера и попросил Михайличенко сбросить мяч мне под левую ногу. Он это прекрасно сделал, а я попал.

- Это тот компонент игры, над которым ты работаешь? Ведь в матче со Швейцарией ты мог забить еще, когда немного не хватило точности.

- Да, эпизод позволял, меня здорово вывели на ударную позицию. Просто немного не попал.

- Прислушиваешься к советам Кевина де Брюйне относительно ударов?

- Я учусь у многих футболистов, у него в том числе. Среди тех, кого я знаю, у де Брюйне и Малиновского наиболее поставленный удар.

- Будет достаточно просто восстановиться перед матчем с Испанией?

- Мы все профессионалы, это не впервые для нас. Самое главное в такие моменты - хорошо есть, спать и пить много воды.

- Кстати, мы едем в Мадрид, находясь на первой строчке в группе.

- Приятно смотреть на турнирную таблицу. Конечно, хотелось бы там остаться. Но играть против таких соперников - незабываемый опыт для футболиста. В таких играх можно проверить свой уровень.

Видео гола Зинченко и обзор матча Лиги наций четвертой группы Лиги А Украина - Швейцария можно посмотреть у нас на сайте

Напомним, уже в ближайшее воскресенье, 6 сентября, подопечные Андрея Шевченко сыграют матч второго тура Лиги наций против команды Испании. Эта игра пройдет в Мадриде, начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Шевченко поделился эмоциями после победы над Швейцарией.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций, Александр Зинченко.

Автор:

Телеграф
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