Скачать
Пятница, 04.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Команда Малиновского представила сразу три комплекта формы (Фото)
Команда Малиновского представила сразу три комплекта формы (Фото)
Свитолина похвасталась дипломом (Фото)
Свитолина похвасталась дипломом (Фото)
Ферстаппен вылетел с трассы во время первой практики Гран-при Италии: видео аварии
Ферстаппен вылетел с трассы во время первой практики Гран-при Италии: видео аварии
Цыганков возглавил список самых дорогих футболистов УПЛ
Цыганков возглавил список самых дорогих футболистов УПЛ

Шевченко тем же составом, что обыграл швейцарцев, попробует переиграть Испанию

Шевченко тем же составом, что обыграл швейцарцев, попробует переиграть Испанию
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал менять заявку своей команды на матч с Испанией.

Сегодня, 4 сентября, в 16:00 по киевскому времени сборная Украины чартерным рейсом Львов - Мадрид отправилась в Испанию, где сыграет с местной командой в рамках второго тура группового раунда Лиги наций УЕФА.

По информации пресс-службы национальной команды, подопечные Андрея Шевченко разместятся в отеле Eurostars Suites Mirasierra. Из-за карантинных ограничений наша сборная не покинет отель до завтра, когда опробует газон стадиона "Альфредо Ди Стефано", на котором запланирован матч.

Как сообщает официальный сайт УАФ, тренерский штаб взял в Мадрид всех 27 футболистов, которые готовились к игре со Швейцарией.

Состав сборной Украины на игру с Испанией:

  • Вратари: Бущан, Пятов, Лунин;
  • Защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Матвиенко, Бондарь, Болбат;
  • Хавбеки: Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко, Караваев, Безус, Макаренко;
  • Форварды: Ярмоленко, Яремчук, Супряга, Мораес.

Матч Испания - Украина состоится 6 сентября, начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, вчера, 3 сентября, сборная Украины минимально обыграла Швейцарию и единолично возглавила четвертую группу Лиги А. Испания, в свою очередь, в параллельном не сумела обыграть Германию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Испании, Сборная Украины, Футбол, Лига Наций, УАФ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайт рассказал об ощущениях во время нокаута от Поветкина
02 Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией (Видео)
03 Петкович: Мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты
04 Лига наций: обзор матча Германия - Испания (Видео)
05 Уйти нельзя остаться: Месси принял решение по Барселоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь