Шевченко тем же составом, что обыграл швейцарцев, попробует переиграть Испанию

Сегодня, 4 сентября, в 16:00 по киевскому времени сборная Украины чартерным рейсом Львов - Мадрид отправилась в Испанию, где сыграет с местной командой в рамках второго тура группового раунда Лиги наций УЕФА.
По информации пресс-службы национальной команды, подопечные Андрея Шевченко разместятся в отеле Eurostars Suites Mirasierra. Из-за карантинных ограничений наша сборная не покинет отель до завтра, когда опробует газон стадиона "Альфредо Ди Стефано", на котором запланирован матч.
Как сообщает официальный сайт УАФ, тренерский штаб взял в Мадрид всех 27 футболистов, которые готовились к игре со Швейцарией.
Состав сборной Украины на игру с Испанией:
Матч Испания - Украина состоится 6 сентября, начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, вчера, 3 сентября, сборная Украины минимально обыграла Швейцарию и единолично возглавила четвертую группу Лиги А. Испания, в свою очередь, в параллельном не сумела обыграть Германию.