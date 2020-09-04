Шевченко тем же составом, что обыграл швейцарцев, попробует переиграть Испанию

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал менять заявку своей команды на матч с Испанией.

Сегодня, 4 сентября, в 16:00 по киевскому времени сборная Украины чартерным рейсом Львов - Мадрид отправилась в Испанию, где сыграет с местной командой в рамках второго тура группового раунда Лиги наций УЕФА.

По информации пресс-службы национальной команды, подопечные Андрея Шевченко разместятся в отеле Eurostars Suites Mirasierra. Из-за карантинных ограничений наша сборная не покинет отель до завтра, когда опробует газон стадиона "Альфредо Ди Стефано", на котором запланирован матч.

Как сообщает официальный сайт УАФ, тренерский штаб взял в Мадрид всех 27 футболистов, которые готовились к игре со Швейцарией.

Состав сборной Украины на игру с Испанией:

Вратари : Бущан, Пятов, Лунин;

: Бущан, Пятов, Лунин; Защитники : Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Матвиенко, Бондарь, Болбат;

: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Матвиенко, Бондарь, Болбат; Хавбеки : Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко, Караваев, Безус, Макаренко;

: Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко, Караваев, Безус, Макаренко; Форварды: Ярмоленко, Яремчук, Супряга, Мораес.

Матч Испания - Украина состоится 6 сентября, начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, вчера, 3 сентября, сборная Украины минимально обыграла Швейцарию и единолично возглавила четвертую группу Лиги А. Испания, в свою очередь, в параллельном не сумела обыграть Германию.