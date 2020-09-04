УПЛ покинул самый экзотический легионер

Исландский нападающий Арни Вильхамссон покинул Колос. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ковалевки.

Как сообщает пресс-служба ковалевского клуба, Вильхамссон ушел из клуба по семейным обстоятельствам. Арни пришел в Колос в прошлом году, став основным нападающим. За этом время он оформил пять забитых мячей и одну голевую передачу в 15 играх.

Кроме того, команду покинул еще один форвард украинец Александр Бондаренко. Футболист отправился в аренду в Волынь. Бондаренко провел 5 лет в составе Колоса, сыграв 132 матча, в которых отметился 48 голами. Он вместе с командой поднялся из аматоров до высшего дивизиона чемпионата Украины.

Завтра, 5 сентября, Колос сыграет спарринг с киевским Динамо.

Отметим, 17 сентября Колосу предстоит дебют в еврокубках. В матче второго квалификационного раунда украинская команда сыграет с греческим Арисом.

Ранее Колос на новехоньком стадионе представил пятерых новичков, включая Евгения Селезнева.