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Динамо проведет спарринг с командой УПЛ

Динамо проведет спарринг с командой УПЛ
Обновлено 16:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Киевское Динамо во время международной паузы намерено провести спарринг с Колосом. Об этом сообщает официальный сайт вице-чемпионов Украины.

Многие динамовцы разъехались по национальным сборным, однако первая команда киевлян продолжает непрерывный тренировочный процесс. А уже завтра, 5 сентября, подопечные Мирчи Луческу проведут контрольный поединок с Колосом.

Следующий официальный матч Динамо проведет в пятницу, 11 сентября, в рамках второго тура УПЛ против Десны. Еще через через четыре дня киевлян ожидает важнейшая игра квалификации Лиги чемпионов против АЗ. Что касается Колоса, то 12 сентября подопечные Руслана Костышина примут ПФК Львов на своем новом стадионе, а уже 17 сентября у команды из Ковалевки состоится дебют в еврокубках в игре второго квалифай-раунда Лиги Европы с греческим Арисом.  

Ранее Динамо отправило сразу двух игроков в аренду в клуб из Ковалевки.

Напомним, в первом туре УПЛ 2020/21 Динамо разгромило Олимпик, а Колос дал бой Шахтеру, но в итоге проиграл.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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