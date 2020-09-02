Колос представил Селезнева и других новичков (Фото)

Клуб УПЛ Колос сегодня, 2 сентября, представил новичков команды. Об этом сообщает football.ua.

В летнее трансферное окно участник второго отборочного раунда Лиги Европы пополнил свои ряды пятью футболистами. Игроками Колоса стали нападающие Евгений Селезнев и Евгений Исаенко, центральный защитник Евгений Новак, фулбек Никита Кравченко, а также вратарь Владислав Кучерук.

Отметим, динамовцы Исаенко и Кучерук присоединились к команде из Ковалевки на правах аренды.

Футболисты уже выбрали себе игровые номера, к примеру, самый опытный из этой компании Селезнев будет выступать под 11-м номером. Игроки уже в ближайшее время приступят к тренировкам с командой.

Отметим, 35-летний Евгений Селезнев со 111 голами находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. Для того, чтобы догнать лидеров Реброва и Шацких ему надо забить 12 мячей и 13 мячей соответственно, что вполне возможно сделать за сезон для опытного нападающего.

Ближайший матч Колоса намечен на 12 сентября. В этот день на новехонькой арене клуба состоится игра второго тура УПЛ против ПФК Львов.

Ранее Колос узнал соперников по второму и третьему квалифай-раунду Лиги Европы 2020/21.