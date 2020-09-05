Дебютный гол Бергвейна - в обзоре матча Нидерланды - Польша (Видео)

В пятницу, 4 сентября, состоялся матч групповой стадии Лиги наций УЕФА Нидерланды - Польша. Встреча, проходившая на "Амстердам-Арене", завершилась со счетом 1:0 в пользу голландцев. Вашему вниманию видео гола и обзор этого поединка.

Соперник национальной команды Украины на Евро-2021 доминировал на поле и закономерно победил. Единственный гол во встрече был забит на 61-й минуте. Вингер Стивен Бергвейн после скидки партнера легко переправил мяч в пустые ворота и забил свой дебютный гол за национальную команду.

Видеообзор матча Нидерланды - Польша (1:0)

Таким образом, сборная Нидерландов единолично возглавила первую группу Лиги А Лиги наций УЕФА. В следующем туре Нидерланды примут Италию, а Польша сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Эти поединки пройдут 7 сентября.

В параллельном матче Лиги А первой группы Италия дома не сумела переиграть Боснию и Герцеговину. С другими результатами матчей Лиги наций УЕФА за 4 сентября можно ознакомиться у нас на сайте.