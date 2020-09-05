Матч Лиги наций отменили из-за коронавируса

Матч второго тура группового раунда Лиги наций УЕФА Чехия - Шотландия перенесен. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Чехии.

Чешская сторона сообщила, что перед игрой со Словакией два футболиста национальной команды контактировали с зараженными на COVID-19. Оба игрока изолированны, однако футбольные чиновники решили перенести поединок на более поздний срок, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.

В первом туре Лиги наций Чехия обыграла Словакию, а Шотландия поделила очки с Израилем.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел главный тренер Монако.

Напомним, в первом туре Лиге наций УЕФА сборная Украины добыла минимальную победу.