Шахтер без сборников проиграл Олимпику

Шахтер в товарищеском матче проиграл Олимпику.

Встреча, проходившая на стадионе имени Виктора Банникова в Киеве, завершилась со счетом 1:2.

За Олимпик забивали иранский нападающий Шахаб Зейхеди (11-я минута) и украинский форвард Тарас Завийский (39-я минута). Горняки сумели отквитать лишь один мяч усилиями бразильского бомбардира Фернандо на 83-й минуте.

Отметим, эта игра проходила во время международной футбольной паузы, вызванной играми Лиги наций УЕФА, а также поединками отбора на молодежное Евро-2021. Потому состав Шахтера был значительно ослаблен вызовом сборников в расположение национальных и молодежных команд.

Напомним, 3 сентября, сборная Украины обыграла Швейцарию в матче первого тура группового раунда Лиги наций, а 4 сентября украинская "молодежка" сыграли вничью с лидером отбора.