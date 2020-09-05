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Роналду рискует пропустить матч сборной из-за укуса пчелы

Роналду рискует пропустить матч сборной из-за укуса пчелы
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, похоже, пропустит ближайший матч своей национальной команды в Лиге наций УЕФА. Об этом рассказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

"Я очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке к матчу. Он хорошо тренировался, но вдруг в среду один из его пальцев на ноге покраснел, как будто его ужалила пчела. Теперь надо подождать. С инфекцией вы не знаете, сколько времени займет выздоровление", - цитирует главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша football-italia.

Напомним, матч первого тура групповой стадии Лиги наций Португалия - Хорватия состоится сегодня, 5 сентября, на стадионе "Драган" в Порту. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Роналду, несмотря на свою "травму", нацелен сыграть с Хорватией и побить бомбардирский рекорд иранца Али Даеи.

Отметим, сборная Португалии является первым обладателем Кубка Лиги наций УЕФА.

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Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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