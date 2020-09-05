Мораес объяснил, почему не может распечатать ворота соперников в игре за Украину

Нападающий Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал положение дел в национальной команде, а также рассказал, почему не может забить на международном уровне.

"Получился замечательный поединок. Швейцария - очень физически сильная команда. Мы выполнили свою работу. В тактическом плане сделали все, что от нас требовал тренер. Результат положительный.

Мы очень много работаем. На тот момент я уже устал, поэтому не получилось попасть в цель. Но главное, что я работал на команду, и мы сумели победить.

Все футболисты любят играть в таких поединках. Думаю, Испания сейчас входит в топ-3 среди национальных сборных в Европе. Этот матч, как и все остальные в Лиге наций, в случае эффективной работы с нашей стороны поможет нам в дальнейшем прогрессе.

Конечно, очень хочу забить за сборную. Но я всегда говорил, что самое главное - это команда. Как Бог даст, то и гол придет", - цитирует Мораеса официальный сайт УАФ.

Напомним, в первом туре Лиги наций УЕФА группы 4 Лиги А сборная Украины во Львове одолела команду Швейцарии.

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