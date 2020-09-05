Луис Энрике: Сборная Украины доставит нам немало проблем

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от игры с Украиной в Лиге наций УЕФА.

"Доволен выступлением молодых игроков. Конечно, им еще нужно время, чтобы освоиться. Мы прояснили некоторые моменты. У нас есть возможность сыграть тем же составом или усилиться. Шевченко очень умен, и я не хочу давать ему подсказки. Уверен, сборная Украины доставит нам немало проблем", - цитирует Луиса Энрике Mundo Deportivo.

Матч второго тура группового раунда Лиги наций УЕФА в квартете 4 Лиги А Испания - Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в Мадриде. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в первом туре Испания и Германия сыграли вничью, а Украина минимально одолела Швейцарию.