Невероятный соло гол Мбаппе - в обзоре матча Швеция - Франция (Видео)

Единственный гол в поединке был забит в первом тайме усилиями самого дорогого футболиста мира Килиана Мбаппе. На 41-й минуте французский нападающий, находясь у лицевой линии, провернул что-то невероятное с двумя защитниками шведов, а затем с острого угла пробил прямо по воротам - вратарь Ольсен ожидал прострел, а потому не выручил.
Видеообзор матча Швеция - Франция (0:1)
Таким образом, Франция берет максимум очков в первом туре Лиги А и вместе с португальцами, которые разгромили Хорватию, возглавляют третью группу.
В следующем туре Франция примет Хорватию, а Швеция отправится в гости к Португалии. Оба матча состоятся 8 сентября.
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