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Невероятный соло гол Мбаппе - в обзоре матча Швеция - Франция (Видео)

Невероятный соло гол Мбаппе - в обзоре матча Швеция - Франция (Видео)
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 5 сентября, состоялся матч первого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА Швеция - Франция. Встреча, проходившая на "Френдс Арене" в Стокгольме, завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. Вашему вниманию видеообзор этой игры.

Единственный гол в поединке был забит в первом тайме усилиями самого дорогого футболиста мира Килиана Мбаппе. На 41-й минуте французский нападающий, находясь у лицевой линии, провернул что-то невероятное с двумя защитниками шведов, а затем с острого угла пробил прямо по воротам - вратарь Ольсен ожидал прострел, а потому не выручил.

Видеообзор матча Швеция - Франция (0:1)

Таким образом, Франция берет максимум очков в первом туре Лиги А и вместе с португальцами, которые разгромили Хорватию, возглавляют третью группу.

В следующем туре Франция примет Хорватию, а Швеция отправится в гости к Португалии. Оба матча состоятся 8 сентября.

Со всем результатами третьего игрового дня Лиги наций УЕФА можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Швеции, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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