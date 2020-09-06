Трудовые голы Денайера и Мертенса - в обзоре матча Дания - Бельгия (Видео)

В субботу, 5 сентября, Дания принимала Бельгию в рамках матча первого тура группового раунда Лиги наций УЕФА. Встреча, проходившая на стадионе "Паркен" в Копенгагене, завершилась победой гостей со счетом 0:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Уже на девятой минуте встречи Джейсон Денайер при попустительстве защитников удачно ногой замкнул навес с углового. Удвоить преимущество Красные Дьяволы сумели только во втором тайме. Дрис Мертенс на 76-й минуте добил мяч в ворота после того, как удар Тилеманса был заблокирован.

Видеообзор матча Дания - Бельгия (0:2)

Таким образом, Бельгия и Англия, которая победила в гостях Исландию, становятся лидерами второй группы Лиги А.

В следующем туре, который пройдет 8 сентября, Бельгия примет Исландию, а Дания дома сыграет с Англией.

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