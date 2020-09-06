Трудовые голы Денайера и Мертенса - в обзоре матча Дания - Бельгия (Видео)

Уже на девятой минуте встречи Джейсон Денайер при попустительстве защитников удачно ногой замкнул навес с углового. Удвоить преимущество Красные Дьяволы сумели только во втором тайме. Дрис Мертенс на 76-й минуте добил мяч в ворота после того, как удар Тилеманса был заблокирован.
Видеообзор матча Дания - Бельгия (0:2)
Таким образом, Бельгия и Англия, которая победила в гостях Исландию, становятся лидерами второй группы Лиги А.
В следующем туре, который пройдет 8 сентября, Бельгия примет Исландию, а Дания дома сыграет с Англией.
Со всеми результатами матчей Лиги наций 5 сентября можно ознакомиться у нас на сайте.