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Трудовые голы Денайера и Мертенса - в обзоре матча Дания - Бельгия (Видео)

Трудовые голы Денайера и Мертенса - в обзоре матча Дания - Бельгия (Видео)
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В субботу, 5 сентября, Дания принимала Бельгию в рамках матча первого тура группового раунда Лиги наций УЕФА. Встреча, проходившая на стадионе "Паркен" в Копенгагене, завершилась победой гостей со счетом 0:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Уже на девятой минуте встречи Джейсон Денайер при попустительстве защитников удачно ногой замкнул навес с углового. Удвоить преимущество Красные Дьяволы сумели только во втором тайме. Дрис Мертенс на 76-й минуте добил мяч в ворота после того, как удар Тилеманса был заблокирован.

Видеообзор матча Дания - Бельгия (0:2)

Таким образом, Бельгия и Англия, которая победила в гостях Исландию, становятся лидерами второй группы Лиги А. 

В следующем туре, который пройдет 8 сентября, Бельгия примет Исландию, а Дания дома сыграет с Англией.

Со всеми результатами матчей Лиги наций 5 сентября можно ознакомиться у нас на сайте.

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Футбол, Сборная Бельгии, Сборная Дании, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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