Франция и Хорватия повторили финал ЧМ-2018 в Лиге наций (Видео)

Франция и Хорватия сыграли с точно таким же счетом, как и два года назад в финале Мундиаля.

Во вторник, 8 сентября, состоялся матч второго тура групповой стадии Лиги наций УЕФА Франция - Хорватия. Встреча, проходившая на стадионе "Стад-де-Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени завершилась со счетом 4:2.

В первом тайме гости владели значительным преимуществом и даже сумели забить первыми. На 16-й минуте Ловрен блестяще сыграл в чужой штрафной. Убрав на замахе защитника, центрбек Хорватии мощно пробил с левой прямо в угол ворот - Льорис к такому не был готов. Французы немного выровняли игру, но особой остроты у ворот Ливаковича не возникало аж до концовки первой 45-минутки. На 43-й минуте Марсьяль вывел Гризманна на ударную позицию и форвард не сплоховал, сравняв счет. Еще через пару минут Марсьяль забил курьезный гол после блестящего прострела Бен-Йеддера - мяч после удара француза отлетел от штанги в спину Ливаковича, а затем предательски поскакал в ворота. В официальном протоколе именно кипер числится как автор забитого мяча.

Во втором тайме повторился сценарий первой половины: хорваты начали активнее, а французы отдали мяч соперникам. Гости вновь забили первыми усилиями вышедшего на замену Брекало, однако на 65-й и 77-й минутах пропустили дважды. За хозяев забивали Упамекано, который головой переправил мяч в ворота после подачи с углового и Жиру, реализовавший пенальти.

Таким образом, сборные повторили результат финального матча ЧМ-2018, в котором Франция одолела Хорватию со счетом 4:2.

Франция 4:2 Хорватия

Голы: Гризманн 43', Ливакович 45+1' (автогол), Упамекано 65', Жиру 77' (с пенальти) - Ловрен 16', Брекало 55'

Лучшие моменты первого тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.