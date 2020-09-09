Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своим мнением о проведении матчей без зрителей в условиях пандемии коронавируса.

Роналду считает, что здоровье людей - прежде всего, однако ему не хватает фанатов.

"Меня заводит, когда слышу свист с трибун. От этого мурашки бегут по коже. Но здоровье людей превыше всего. Если ВОЗ говорит, что нужно играть без зрителей, то пусть будет так.

Тем не менее, играть без болельщиков - это как сходить в цирк и не увидеть клоунов. Или как пойти в сад и не увидеть цветов", - цитирует пятикратного обладателя "Золотого мяча" издание Record.

Напомним, во вчерашнем матче Лиги наций УЕФА против Швеции укушенный пчелой Роналду перешагнул отметку в сто забитых голов за сборную.