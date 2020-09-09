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Революция в футболе: польский вратарь встал в "стенку", а полевые - в ворота (Видео)

Революция в футболе: польский вратарь встал в "стенку", а полевые - в ворота (Видео)
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Скриншот
Необычный случай произошел в чемпионате Польши по футболу.

В третьем по силе футбольном дивизионе страны вратарь ФК Сиарка Тарнобржег Иероним Зох перед штрафным ударом соперников решил сам стать в "стенку".

Таким образом, оппоненты попросту не знали, что делать в этой ситуации. Банальный переброс "стенки" не увенчался успехом, ведь место на линии ворот заняли полевые футболисты. В итоге с ударом справились именно высокорослые защитники Сиарки. Быть может, сложив все плюсы и минусы данной расстановки при стандарте, так в итоге начнут действовать вратари по всему миру.

Видео необычного вратарского решения доступно в Сети:

По итогам семи сыгранных матчей чемпионата Польши в третьем дивизионе четвертой группы Сиарка Тарнобржег расположилась на восьмом месте.

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Польша, Футбол.

Автор:

Телеграф
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