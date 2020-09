Революция в футболе: польский вратарь встал в "стенку", а полевые - в ворота (Видео)

В третьем по силе футбольном дивизионе страны вратарь ФК Сиарка Тарнобржег Иероним Зох перед штрафным ударом соперников решил сам стать в "стенку".

Таким образом, оппоненты попросту не знали, что делать в этой ситуации. Банальный переброс "стенки" не увенчался успехом, ведь место на линии ворот заняли полевые футболисты. В итоге с ударом справились именно высокорослые защитники Сиарки. Быть может, сложив все плюсы и минусы данной расстановки при стандарте, так в итоге начнут действовать вратари по всему миру.

Видео необычного вратарского решения доступно в Сети:

In which Polish keeper Hieronim Zoch opts to put himself in the wall for a free-kick pic.twitter.com/DjPfBRi2yM

— James Dart (@James_Dart) September 8, 2020