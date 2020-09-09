Глывинский рассказал о важном шаге Шевченко после разгрома от Испании (Видео)

Пресс-аташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, как главный тренер национальной команды Андрей Шевченко помогал игрокам отойти от болезненного поражения от Испании.

"Нужно выделить важный момент: Андрей Шевченко обращается к игрокам, даже после таких тяжелых поражений, которых было не много, к счастью. Он подходит к ребятам, общается с ними и проживает эти моменты. Они не остаются сами с собой.

Перед играми во время обеда или кофе-брейка он подходит к игрокам и разговаривает с ними, часто о каких-то жизненных вопросах или об игре, чтобы держать настрой и чтобы избежать перегорания у ребят.

С Испанией было много молодых ребят. Они перегорели, потому что Испания показала очень быструю и очень динамическую игру, многие оказались неготовыми. Шевченко после игры сделал важный шаг, чтобы ребята поняли, что это не конец мира, что соперник был сильнее в этом матче, но не навсегда сильней. Будет еще одна игра, будем готовиться и анализировать. Главное не считать себя андердогом без шансов", - рассказал Глывинский в комментарии для Youtube-канала Do Best!.

Напомним, в первом туре групповой стадии Лиги наций УЕФА сборная Украины дома переиграла Швейцарию (2:1), а затем в гостях проиграла команде Испании (4:0).