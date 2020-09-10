Игрок Барселоны вылечился от коронавируса, но клуб на него не рассчитывает

Самюэль Умтити поборол коронавирус и готов к тренировкам.

26-летний защитник Барселоны и сборной Франции Самюэль Умтити вылечился от коронавируса. Напомним, 14 августе перед матчем с Баварией, футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Сейчас футболист готов приступить к тренировкам. Но главный тренер Рональд Куман не рассчитывает на игрока. Руководство Барселоны намерено выставить на трансфер Умтити. Дело в том, что в прошлом году французский защитник очень часто травмировался и долго набирал форму после восстановления. В защите клуба постоянно были проблемы.

Барселона 27 сентября сыграет с Вильярреалом в чемпионате Испании.