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Аргентина оспорила дисквалификацию Месси

Аргентина оспорила дисквалификацию Месси
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Президент Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапия заявил, что ААФ успешно оспорила дисквалификацию лидера команды Лионеля Месси.

Теперь Лионель сможет принять участие в матчах за национальную команду в отборе на ЧМ-2022 против Эквадора (08.10.20) и Боливии (13.10.20).

Напомним, на Копа Америка-2019 сборная Аргентины в полуфинале проиграла хозяйке турнира Бразилии со счетом (2:0). В матче за третье место аргентинцы одолели Чили со счетом 2:1, а Месси в той игре получил весьма спорную красную карточку. После турнира Лионель набросился с критикой на КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в коррупции. За это форвард получил многомесячную дисквалификацию.

Ранее Лионель Месси после грандиозного скандала, связанного с его возможным уходом из команды, впервые в новом сезоне потренировался с Барселоной

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ФК Барселона, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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