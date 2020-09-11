Китайский клуб хочет приобрести Ярмоленко

Вингер сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Sky Sports.

В услугах правого вингера заинтересован китайский клуб, играющий в высшем дивизионе страны, Шаньдун Лунэн. Лондонский клуб готов рассмотреть данное предложение, ведь команде необходимо серьезное усиление на трансферном рынке.

Дэвид Мойес в последнее время ставил Ярмоленко в состав на контрольные игры. В матче с Брентфордом украинец даже поразил ворота соперников с нерабочей ноги.

В сезоне 19/20 Ярмоленко отыграл в 23 играх Премьер-лиги, забив 5 голов и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм сделал предложение Шахтеру по Матвиенко.