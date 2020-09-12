Форвард сборной Украины может уйти из команды из-за конфликта с тренером

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук затребовал трансфер у руководства своей команды. Об этом сообщает nieuwsblad.be.

По информации источника, игрок вернулся из расположения сборной Украины и сходу не попал в заявку команды на матч чемпионата Бельгии. Главный тренер Гента Ласло Болони объяснил это тем, что "футболист устал от переезда". Теперь 24-летний бомбардир хочет покинуть команду.

Отметим, ранее Яремчук в прессе раскритиковал игру своей команды после чего на игрока посыпалось недовольство тренерского штаба. Однако чуть позднее Болони заявил, что не будет раскручивать конфликт с форвардом.

В чемпионате Бельгии 2020/21 Гент, за который выступают еще два украинца Роман Безус и Игорь Пластун, после пяти сыгранных матчей занимает 15-е место, набрав всего три очка.

Ранее сообщалось, что Яремчук мог оказаться в АПЛ.