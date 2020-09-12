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Все дело в паузах: Луческу объяснил потерю очков с Десной (Видео)

Все дело в паузах: Луческу объяснил потерю очков с Десной (Видео)
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)
Главный тренер Динамо Мирча Луческу назвал причину ничьей с черниговской Десной в рамках матча 2-го тура УПЛ.

- Была сложная игра против организованной и крепкой команды. Нам было сложно, но мы создали много моментов. Мы должны были реализовывать их, должны были выигрывать этот матч, однако чего-то не хватило в атаке. Соперник играл на ничью, умело прерывал игру, было много пауз. Естественно, наши игроки нервничали, в том числе из-за этого.

- Возможно, у ребят в мыслях уже был предстоящий матч с АЗ?

- Нет, ни в коем случае игроки не думали сегодня о матче с АЗ. Ребята хотели победить. Я их поблагодарил за то, как они бились, как они искали пути к победе. Но очень сложно играть против такой команды. К тому же, на этой неделе мы потеряли двух центральных защитников - Попова и Бурду. А сегодня еще и Тымчика.

- Каково состояние Александра?

- Похоже на то, что он выбыл на длительное время.

- Как команда будет готовиться к матчу с АЗ?

- Завтра утром собираемся на базе. У тех ребят, которые играли с «Десной» - восстановление, у остальных - тренировка. Попробуем собрать состав из тех игроков, которые готовы играть, которые вернулись в группу после травм. Эти травмы нас подкосили, да и вызовы в сборные не сыграли нам на руку.

Напомним, в матче второго тура чемпионата Украины 2020/21 Динамо дома не сумело переиграть Десну. Уже во вторник, 15 сентября, вице-чемпионы Украины проведут важнейшую игру отбора Лиги чемпионов против голландского АЗ. 

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
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