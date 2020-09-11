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Динамо - Десна: Видеотрансляция матча чемпионата Украины
Динамо - Десна: Видеотрансляция матча чемпионата Украины
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Динамо не сумело переиграть Десну в Киеве (Видео)

Динамо не сумело переиграть Десну в Киеве (Видео)
20:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
В пятницу, 11 сентября, состоялся матч 2-го тура УПЛ 2020/21 Динамо - Десна.

Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:0.

В 1-м тайме первым номером за исключением нескольких минут весьма неожиданно действовали футболисты гостей. В середине тайма Филипп Будковский имел две потрясающие возможности открыть счет. Сначала форвард ударом в касание с метров семи попал в штангу, а затем умудрился не попасть по мячу с линии вратарской после прострела слева. Динамо ответило опасными выпадами в концовке первой 45-минутки. На 41-й минуте мяч после удара Томаша Кендзеры головой угодил в штангу, а еще через несколько минут Карлос Де Пена издали попал в перекладину.

Во втором тайме Динамо взвинтило темп и засыпало ворота Десны градом атак. В одной из них отличиться могли Виктор Цыганков и Виталий Буяльский, но в воротах черниговцев уверенно действовал Евгений Паст. На 73-й минуте Буяльский был близок к взятию ворот, но мяч после его удара головой полетел мимо ворот. На 80-й минуте Беньямин Вербич опасно пробивал с лету - мяч после его удара полетел рядом со штангой. Еще через минуту Буяльский вновь пробивал головой и вновь в рамке уверенно играл Паст. За пять минут до конца основного времени все тот же Буяльский из пределов вратарской не сумел толком пробить по мячу. В компенсированное время Паст ценой повреждения отбил удар Вербича в упор. В итоге штурм вице-чемпионов Украины не увенчался успехом и команды разошлись сегодня миром.

Видеообзор матча Динамо - Десна (0:0)

Комментарии футболистов и тренеров после игры:

В третьем туре Динамо примет ПФК Львов, а Десна отправится в гости к Ингульцу. Оба матча пройдут 19 сентября. 

Отметим, Динамо во вторник, 15 сентября, ожидает важнейший матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ. К слову, АЗ в отличии от вице-чемпионов Украины перенес свой матч в чемпионате Нидерландов.

Полное видео матча Динамо - Десна доступно у нас на сайте.

Ранее СМИ разузнали, сколько "плюсы" заплатят Динамо, Заре и Днепру-1 за телеправа

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Десна.

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Телеграф
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