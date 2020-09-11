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Динамо - Десна: Видеотрансляция матча чемпионата Украины

Динамо - Десна: Видеотрансляция матча чемпионата Украины
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Десна
Смотреть онлайн видеотрансляцию матча второго тура украинской Премьер-лиги 2020/21 Динамо - Десна.

В пятницу, 11 сентября, киевское Динамо проведет первую домашнюю игру в сезоне 2020/21. В Киеве на НСК "Олимпийский" динамовцы проведут матч с черниговской Десной. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени и в этой статье будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Видеотрансляция матча Динамо - Десна от Football Hub (начало эфира в 18:20)

С расписанием трансляций других матчей УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, в первом туре Динамо разобралось с Олимпиком, а Десна без проблем одолела Зарю. Ранее СМИ разузнали, сколько "плюсы" заплатят Динамо, Заре и Днепру-1 за телеправа.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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