Удобный соперник: кто сразится с Барселоной за Кубок Жоана Гампера

Каталонская Барселона сыграет с Эльче в финале Кубка Гампера.

В следующую субботу, 19 сентября, на Камп Ноу состоится традиционный турнир каталонцев, состоящий из одного матча - Кубок Жоана Гампера.

В этом году противником Барселоны станет Эльче, который вернулся в Примеру после 5-летнего отсутствия.

Интересно, что Эльча станет первым испанским соперником Барселоны по Кубку Гампера с 1994 года. Из-за пандемии коронавируса игра пройдет без зрителей.

Барселона в чемпионате Испании стартует с третьего тура матчем с Вильярреалом. Базовая дата - 27 сентября. Матч первых двух туров Примеры для Барселоны перенесли из-за участия команды в плей-офф Лиги чемпионов в августе и более позднего начала подготовки к сезону.