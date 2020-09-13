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"Дело не в Динамо": почему Красников покинул "бело-синих"

"Дело не в Динамо": почему Красников покинул "бело-синих"
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter
Евгений Красников рассказал о будущем харьковского Метала.

Основатель харьковского клуба Металл Евгений Красников в интервью YouTube-каналу Бомбардир рассказал, почему принял решение покинуть киевское Динамо, где занимал пост вице-президента Динамо.

"Я очень хотел вернуться в Харьков. Дело не в Динамо. Меня и пригласили, и во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату.

С Игорем Михайловичем мы разговаривали. Мы чуть позже дадим совместное интервью какое-то. Сейчас не буду вдаваться в детали. Но когда я узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть даже Второй лиги. Игорь Михайлович отнесся с пониманием", - сказал Красников.

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Отметим, Металл на сезон Второй Лиги заявил Кучера, Фомина и Федорива.

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Евгений Красников.

Автор:

Телеграф
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