"Дело не в Динамо": почему Красников покинул "бело-синих"

Евгений Красников рассказал о будущем харьковского Метала.

Основатель харьковского клуба Металл Евгений Красников в интервью YouTube-каналу Бомбардир рассказал, почему принял решение покинуть киевское Динамо, где занимал пост вице-президента Динамо.

"Я очень хотел вернуться в Харьков. Дело не в Динамо. Меня и пригласили, и во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату.

С Игорем Михайловичем мы разговаривали. Мы чуть позже дадим совместное интервью какое-то. Сейчас не буду вдаваться в детали. Но когда я узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть даже Второй лиги. Игорь Михайлович отнесся с пониманием", - сказал Красников.

Отметим, Металл на сезон Второй Лиги заявил Кучера, Фомина и Федорива.