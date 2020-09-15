У Динамо есть предложения по трем ведущим футболистам

Известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал о предметном интересе со стороны нескольких клубов по трем игрокам Динамо, однако трансферы лидеров киевлян пока невозможны до завершения квалификации Лиги чемпионов.

"По Супряге действительно есть предложения. И тот Супряга, который вернулся из Днепра-1 в Динамо, это совсем другой футболист. Болонья серьезно торгует этого игрока, но до завершения квалификации Лиги чемпионов точно никто никого не отпустит. Это касается Цыганкова, Миколенко и Супряги - никого до конца квалификации не отпустят.

Дальше будут смотреть, 1-го октября закончится трансферное окно. Если вышел в группу Лиги чемпионов, то это совсем другие деньги. Уже есть конкретные предложения по Цыганкову, Миколенко и Супряге", - рассказал журналист во время передачи Цыганик LIVE на Football Hub.

Напомним, сегодня, 15 сентября, киевское Динамо проведет важнейший матч квалификации Лиги чемпионов против голландского АЗ. Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Ранее Динамо не сумело переиграть Десну в Киеве.