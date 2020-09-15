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Динамо - АЗ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо - АЗ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Киевское Динамо матчем с АЗ (Алкмар) уже сегодня, 15 сентября, стартует в Лиге чемпионов УЕФА 2020/21.

В Киеве на НСК "Олимпийский" вице-чемпионы Украины примут голландский АЗ, который по итогам чемпионата Нидерландов 2019/20 также занял второе место на внутренней арене.

В прямом эфире в Украине игру покажете телеканал "2+2". Начало эфира в 19:55 по киевскому времени. Кроме того, поединок в Сети можно будет посмотреть у нас на сайте. Ссылка на LIVE-трансляцию встречи появится здесь ближе к началу матча.

Отметим, в последнем поединке киевляне не досчитались очков в игре с Десной, а вот АЗ принял решение пропустить тур национального первенства, чтобы лучше подготовиться к Динамо.

Напомним, матч Динамо - АЗ из-за пандемии коронавируса пройдет в формате одноматчевой дуэли, а победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации ЛЧ, где сыграет с победителем пары Гент/Рапид.

Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился ожиданиями от первой еврокубковой игры в качестве наставника киевской команды.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК АЗ.

Автор:

Телеграф
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