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Динамо - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)

Динамо - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов Динамо - АЗ.

Во вторник, 15 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" местное Динамо матчем с голландским АЗ стартует в Лиге чемпионов УЕФА 2020/21. Встреча третьего квалифай-раунда, которую рассудит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом, начнется в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Динамо - АЗ доступна в плеерах ниже:

Видеотрансляция от Football Hub:

Видеотрансляция от официального сайта Динамо:

Отметим, трансляция матчей Динамо на клубном yotube-канале по соглашению с "1+1 медиа" осуществляется с задержкой в 4 минуты.

Игра третьего отборочного раунда ЛЧ Динамо - АЗ по решению УЕФА пройдет в формате одноматчевой дуэли. При ничьей команды сыграют два экстра-тайма и, если понадобится, серию послематчевых пенальти. Проигравший сегодня продолжит свой путь в Лиге Европы, а победитель этого противостояния пройдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары Гент/Рапид. В этом раунде отбора возвращаются двухматчевые дуэли. Игры этой стадии назначены на 22-23 и 29-30 сентября. 

Букмекеры сделали неутешительный для киевлян прогноз на матч с АЗ хотя по личным встречам преимущество у киевлян. АЗ и Динамо сыграли между собой две игры в сезоне 2010/11. В обоих матчах групповой стадии Лиги Европы триумфовали динамовцы (2:0, 2:1). 

Составы команд:

Кроме того, сегодня будут сыграны еще два матча Лиги чемпионов в пути представителей лиг:

Ранее стало известно, что сразу три лидера Динамо могут в это межсезонье сменить клубную прописку

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК АЗ.

Автор:

Телеграф
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