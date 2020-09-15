Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо

По мнению специалистов, Динамо не помогут родные стены в борьбе с голландским АЗ за место в следующем раунде отбора Лиги чемпионов.

Уже сегодня, 15 сентября, на пути представителей лиг в квалификации Лиги чемпионов Динамо проведет важнейший матч с голландским АЗ.

Букмекеры дают небольшое преимущество гостям. Пари-Матч оценивает победу киевлян коэффициентом 2,7, а успех АЗ - 2,55. Фаворит также отдает предпочтение нидерландской команде: 2,77 против 2,56. Компания William Hill не верит в вице-чемпионов Украины: 2,7 против 2,4. Ничейный исход встречи в основное время оценивается конторами коэффициентом (3,3 - 3,55).

Отметим, в последнем поединке киевляне не досчитались очков в игре с Десной, а вот АЗ принял решение пропустить тур национального первенства, чтобы лучше подготовиться к Динамо.

Напомним, матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/21 Динамо - АЗ пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" в формате одноматчевой дуэли, а победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации ЛЧ, где сыграет с победителем пары Гент/Рапид.

Этот матч можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.