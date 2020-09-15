Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо - АЗ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Динамо - АЗ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Определился первый финалист Кубка Стэнли (Видео)
Определился первый финалист Кубка Стэнли (Видео)
Невероятный гол Джеймса - в обзоре матча Брайтон - Челси (Видео)
Невероятный гол Джеймса - в обзоре матча Брайтон - Челси (Видео)
В Германии футболист напал на болельщика, оскорбившего его жену (Видео)
В Германии футболист напал на болельщика, оскорбившего его жену (Видео)

Бомбардир и болельщик в одном лице: необычное празднование гола в Мексике (Видео)

Бомбардир и болельщик в одном лице: необычное празднование гола в Мексике (Видео)
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК ФК Симарронес де Сонора
В футбольном чемпионате Мексики приключился забавный эпизод.

В мире продолжает бушевать пандемия коронавируса и Мексика не является исключением.

В матче мексиканской Liga de Expansion Симарронес де Сонора - Канкун футболист хозяев Мигель Вальехо отметился победным голом на 93-й минуте. В итоге он, празднуя гол , выбежал на трибуны и поаплодировал своей команде. 

Необычное празднование гола в условиях пандемии коронавируса попало на видео:

Итогом поединка стала минимальная победа  Симарронес де Сонора со счетом 2:1. После четырех туров команда лидирует в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что в Германии футболист напал на болельщика, оскорбившего его жену.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мексика, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - АЗ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
02 "Всегда в моем сердце": Шевченко надел футболку Милана (Фото)
03 Невероятный гол Джеймса - в обзоре матча Брайтон - Челси (Видео)
04 УЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов (Фото)
05 У Динамо есть предложения по трем ведущим футболистам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь