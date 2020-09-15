Бомбардир и болельщик в одном лице: необычное празднование гола в Мексике (Видео)

В футбольном чемпионате Мексики приключился забавный эпизод.

В мире продолжает бушевать пандемия коронавируса и Мексика не является исключением.

В матче мексиканской Liga de Expansion Симарронес де Сонора - Канкун футболист хозяев Мигель Вальехо отметился победным голом на 93-й минуте. В итоге он, празднуя гол , выбежал на трибуны и поаплодировал своей команде.

Необычное празднование гола в условиях пандемии коронавируса попало на видео:

What a celebration pic.twitter.com/nS51w8BVnv — Footy Humour (@FootyHumour) September 14, 2020

Итогом поединка стала минимальная победа Симарронес де Сонора со счетом 2:1. После четырех туров команда лидирует в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что в Германии футболист напал на болельщика, оскорбившего его жену.