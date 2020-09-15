У Шахтера есть предложения по нескольким игрокам на сумму €50 млн: Горняки требуют больше

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал несколько трансферных инсайдов про Шахтер.

"Знаю, что в офисе Шахтера есть предложения по Манору Соломону - приблизительно 14 миллионов евро. И по другим игрокам. В целом, своих молодых футболистов клуб может продать где-то за 50 миллионов, но это не те деньги, которые хочет заработать клуб", - рассказал журналист во время передачи Цыганик LIVE на Football Hub

Ранее Цыганык рассказал о возможных трансферах трех ведущих футболистов Динамо.

Напомним, в ближайшее воскресенье, 20 сентября, Шахтер проведет матч 3-го тура чемпионата Украины против Зари. В луганской команде сегодня сообщили о коронавирусе у ведущего футболиста команды.