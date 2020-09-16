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Динамо - АЗ: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Динамо - АЗ: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Обновлено 09:56 Ср, 16 Сентябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт
Киевское Динамо одержало победу в матче квалификации Лиги чемпионов против АЗ.

Несмотря на прогнозы букмекеров киевское Динамо оказалось сильнее гостей из Нидерландов, обыграв АЗ со счетом 2:0.

Первая половина матча прошла без забитых голов. Во втором тайме Родригес и Шапаренко оформили победный счет и вывели Динамо в плей-офф Лиги чемпионов, где встретятся против бельгийского Гента.

Обзор матча

Динамо - АЗ 2:0

Голы: Родригес, 49, Шапаренко, 86

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 90+1) — Родригес, Буяльский (Андриевский, 79), Де Пена — Супряга (Вербич, 74)

АЗ: Бизот — Свенссон, Влаар (Сугавара, 79), Копмейнерс, Вейндал — Класи, де Вит, Мидтшо (Друйф, 66) — Стенгс, Боаду, Гудмундссон (Идрисси, 58)

Предупреждения: Буяльский, Родригес, Кендзера — Стенгс, Класи, Идрисси

Главный тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал поединок против АЗ.

Главный тренер АЗ Алкмаар — о матче против Динамо в Лиге чемпионов.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, ФК АЗ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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