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Форвард Фенербахче может усилить Зарю: видео игры

Форвард Фенербахче может усилить Зарю: видео игры
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф isport.ua
Талантливый нападающий должен перейти в луганский клуб в долгосрочную аренду.

Нападающий турецкого Фенербахче Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в луганской Заре.

Как сообщает zoryafc.com, 19-летний иранский футболист будет отдан Заре в долгосрочную аренду на 1,5 года для приобретения опыта

В турецком клубе считают, что Аллахьяр Сайядманеш - большой молодой талант, поэтому продавать его не хотят.

Летом прошлого года Фенербахче приобрел иранца за 750 тысяч евро и отдал в аренду в Истанбулспор, за который он сумел сыграть 11 матчей за полсезона в первой турецкой лиге. Остаток прошлого сезона иранец провёл в Фенербахче, за который сыграл в 3 матчах турецкой Суперлиги. В свои 19 лет он уже дебютировал за взрослую сборную Ирана и забил гол.

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Все по теме:

ФК Фенербахче, ФК Заря, Футбол.

Автор:

Телеграф
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