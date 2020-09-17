Почти осечка - ПСЖ вымучил победу над Мецом (Видео)

Смотреть онлайн видеообзор матча первого тура Лиги 1 сезона 2020/21 ПСЖ - Мец.

В среду, 16 сентября, состоялся матч перенесенного первого тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ - Мец. Встреча, проходившая на стадионе Парк де Пренс в Париже, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке был забит уже в компенсированное ко второму тайму время. На 91-й минуте после прострела с левого фланга вратарь гостей Александр Укиджа неудачно отбил мяч перед собой и круглый отскочил прямо на голову Юлиану Дракслеру, который переправил "снаряд" в пустые ворота.

Видеообзор матча ПСЖ - Мец (1:0)

Отметим, этот поединок был ранее перенесен в связи с участием Неймара и Ко в финале Лиги чемпионов 2019/20, где подопечные Томаса Тухеля уступили Баварии.

Таким образом, парижский клуб добыл всего одну победу в трех стартовых матчах первенства. Ранее парижане уступили со скандалом Марселю и сенсационно проиграли Лансу.

В следующем туре ПСЖ, который занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, ожидает вояж в Ниццу. Эта встреча состоится 20 сентября.