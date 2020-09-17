Скачать
Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Странно и грустно": Свитолина обыграла россиянку Павлюченкову в Риме (Видео)
"Странно и грустно": Свитолина обыграла россиянку Павлюченкову в Риме (Видео)
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
За неделю Украина сыграет с Францией, Германией и Испанией
Ему 19 лет: названо имя самого дорогого левого защитника в мире
Ему 19 лет: названо имя самого дорогого левого защитника в мире
Лига чемпионов: определились все пары плей-офф
Лига чемпионов: определились все пары плей-офф

Почти осечка - ПСЖ вымучил победу над Мецом (Видео)

Почти осечка - ПСЖ вымучил победу над Мецом (Видео)
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Смотреть онлайн видеообзор матча первого тура Лиги 1 сезона 2020/21 ПСЖ - Мец.

В среду, 16 сентября, состоялся матч перенесенного первого тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ - Мец. Встреча, проходившая на стадионе Парк де Пренс в Париже, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. 

Единственный гол в поединке был забит уже в компенсированное ко второму тайму время. На 91-й минуте после прострела с левого фланга вратарь гостей Александр Укиджа неудачно отбил мяч перед собой и круглый отскочил прямо на голову Юлиану Дракслеру, который переправил "снаряд" в пустые ворота.

Видеообзор матча ПСЖ - Мец (1:0)

Отметим, этот поединок был ранее перенесен в связи с участием Неймара и Ко в финале Лиги чемпионов 2019/20, где подопечные Томаса Тухеля уступили Баварии.

Таким образом, парижский клуб добыл всего одну победу в трех стартовых матчах первенства. Ранее парижане уступили со скандалом Марселю и сенсационно проиграли Лансу.

В следующем туре ПСЖ, который занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, ожидает вояж в Ниццу. Эта встреча состоится 20 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1, ФК Мец.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из-за правил социального дистанцирования футбольный матч закончился 37:0
02 Ребров: Мы победили три лучшие команды нынешней квалификации
03 Лига чемпионов: определились все пары плей-офф
04 Ему 19 лет: названо имя самого дорогого левого защитника в мире
05 "Странно и грустно": Свитолина обыграла россиянку Павлюченкову в Риме (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь