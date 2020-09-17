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Арис 0:0 Колос: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Арис 0:0 Колос: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
20:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА Арис - Колос.

В четверг, 17 сентября, греческий Арис принимает украинский Колос в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 2020/21. Игра пройдет в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис". Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка.

Арис 0:0 Колос

18' - Опять столкновение головами и опять пауза в игре.

15' - Волынец удачно играет кулаками на выходе из ворот, вынося и мяч и форварда хозяев - без фола.

12' - Богданов пробил издали - мимо ворот.

10' - Волынец "пожарит" в своей штрафной. В итоге мяч подхватил Бруну Гама. Португалец плотно пробил из пределов штрафной, но прямо в руки Волынцу.

8' - Вратарь гостей Волынец неудачно выбил мяч - Петров подстраховал своего кипера.

7' - Газон на "Клеантис Викелидис" оставляет желать лучшего - от команд сегодня можно ожидать много ошибок из-за плохого покрытия.

6' - Атака Ариса завершилась опасным прострелом справа - защитник Колоса перевел на угловой.

5' - Греки контролируют мяч. Ганя пробил издали - защитник Колоса заблокировал удар.

2' - Футболисты получили медпомощь и игра возобновилась.

1' - Первая кровь: ужасное столкновение Гавриша и Лопеса головами - оба футболиста на газоне. У игрока Ариса разбита голова.

21:00 - Матч начался!

Считанные минуты остаются до начала исторического для Колоса матча:

 
 
 
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Починаємо вже за лічені хвилини Вмикаємо Футбол1 ⠀ #ArisKolos #europaleague #пишемоісторіюразом #koloskovalivka

Публикация от ФК «Колос» Ковалівка (@fckoloskovalivka)

Колос не остался без поддержки на игру, несмотря на то что матч проходил без зрителей на трибунах:

 
 
 
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Наша підтримка

Публикация от ФК «Колос» Ковалівка (@fckoloskovalivka)

Стартовый состав Колоса на матч:

Стартовый состав Ариса на игру:

Колос уже на стадионе:

 
 
 
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Прибули на стадіон  ⠀ #ArisKolos #europaleague #koloskovalivka #пишемоісторіюразом #колосковалівка #колос #kolos

Публикация от ФК «Колос» Ковалівка (@fckoloskovalivka)

Рассудит сегодня команды швейцарская бригада арбитров во главе с Лионелем Чуди.

Колос после первого же сезона в УПЛ сумел пробиться в еврокубки. Дебют для подопечных Руслана Костышина видится весьма сложным, ведь команда из украинского села будет играть на выезде. По решению УЕФА, все игры этой стадии отбора пройдут в формате одноматчевой дуэли в связи с пандемией коронавируса. Победитель встречи пройдет в третий квалификационный раунд, где сыграет с Риекой из Хорватии.

Букмекеры не верят в украинскую команду, отдавая небольшое предпочтение Арису. Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть матч Арис - Колос в прямом эфире в Украине

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Все по теме:

Лига Европы, Футбол, ФК Арис, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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