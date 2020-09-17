Арис 0:0 Колос: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

В четверг, 17 сентября, греческий Арис принимает украинский Колос в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 2020/21. Игра пройдет в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис". Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка.
Арис 0:0 Колос
18' - Опять столкновение головами и опять пауза в игре.
15' - Волынец удачно играет кулаками на выходе из ворот, вынося и мяч и форварда хозяев - без фола.
12' - Богданов пробил издали - мимо ворот.
10' - Волынец "пожарит" в своей штрафной. В итоге мяч подхватил Бруну Гама. Португалец плотно пробил из пределов штрафной, но прямо в руки Волынцу.
8' - Вратарь гостей Волынец неудачно выбил мяч - Петров подстраховал своего кипера.
7' - Газон на "Клеантис Викелидис" оставляет желать лучшего - от команд сегодня можно ожидать много ошибок из-за плохого покрытия.
6' - Атака Ариса завершилась опасным прострелом справа - защитник Колоса перевел на угловой.
5' - Греки контролируют мяч. Ганя пробил издали - защитник Колоса заблокировал удар.
2' - Футболисты получили медпомощь и игра возобновилась.
1' - Первая кровь: ужасное столкновение Гавриша и Лопеса головами - оба футболиста на газоне. У игрока Ариса разбита голова.
21:00 - Матч начался!
Считанные минуты остаются до начала исторического для Колоса матча:
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Починаємо вже за лічені хвилини Вмикаємо Футбол1 ⠀ #ArisKolos #europaleague #пишемоісторіюразом #koloskovalivka
Колос не остался без поддержки на игру, несмотря на то что матч проходил без зрителей на трибунах:
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Стартовый состав Колоса на матч:
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Наша стартова 11-ка ⠀ Стартовий склад: Волинець, Зозуля, Гавриш (с), Петров, Новак, Ємець, Задоя, Богданов, Антюх, Смирний, Лисенко. ⠀ Запасні: Кучеренко, Чорноморець, Мілько, Костишин, Морозко, Ільїн, Селезньов. ⠀ #ArisKolos #europaleague #пишемоісторіюразом #koloskovalivka
Стартовый состав Ариса на игру:
: Σέντρα σε λίγη ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης και η ομάδα μας θα παραταχθεί με την εξής ενδεκάδα:
#ARISKOVALIVKA #EuropaLeague #VamosARIS pic.twitter.com/06MtxRUgvS
— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) September 17, 2020
Колос уже на стадионе:
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Прибули на стадіон ⠀ #ArisKolos #europaleague #koloskovalivka #пишемоісторіюразом #колосковалівка #колос #kolos
Рассудит сегодня команды швейцарская бригада арбитров во главе с Лионелем Чуди.
Колос после первого же сезона в УПЛ сумел пробиться в еврокубки. Дебют для подопечных Руслана Костышина видится весьма сложным, ведь команда из украинского села будет играть на выезде. По решению УЕФА, все игры этой стадии отбора пройдут в формате одноматчевой дуэли в связи с пандемией коронавируса. Победитель встречи пройдет в третий квалификационный раунд, где сыграет с Риекой из Хорватии.
Букмекеры не верят в украинскую команду, отдавая небольшое предпочтение Арису. Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть матч Арис - Колос в прямом эфире в Украине.