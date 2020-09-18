Победный гол Ибрагимовича - в обзоре матча Шэмрок Роверс - Милан (Видео)

Златан Ибрагимович вновь забивает за Милан в Европе.

Вчера, 17 сентября, состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы 2020/21, в частности ирландский Шэмрок Роверс принимал итальянский Милан. Встреча, проходившая на стадионе "Талла стэдиум" в Дублине, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Победу Милану принесли точные выстрелы главных звезд команды - Златана Ибрагимовича и Хакана Чалханоглу. В первом тайме Ибра воспользовался шикарной передачей партнера и с близкой дистанции поразил цель. Чалханоглу, в свою очередь, записал в свой актив гол-красавец во втором тайме, пробив точнехонько в угол ворот с линии штрафной.

Видеообзор матча Шэмрок Роверс - Милан (0:2)

Эта победа вывела Россонери в третий раунд квалификации ЛЕ, где на команду Стефано Пьоли ожидает дуэль с норвежский Буде-Глимтом. Матчи этой стадии турнира пройдут 24 сентября.

Ранее Телеграф сообщал, что украинский Колос также пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы.