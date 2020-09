ФИФА разрешила игрокам менять футбольное гражданство, но с одним условием

Международная федерация футбола (ФИФА) довольно строго следила за соблюдением футбольного гражданства и если футболист сыграл хоть один официальный матч за одну национальную команду, он больше не мог сыграть за другую.

Сегодня журналист Пирс Эдварс на своей страничке в twitter сообщил важное изменение правил в международном футболе. Так со следующего месяца игрок, который сыграл лишь 1 официальный матч за одну сборную сможет поменять футбольное гражданство и выступать под другим флагом. Однако, если этот единственный матч был сыгран yа большом форуме, к примеру, чемпионате мира или Евро, то такая смена футбольного гражданства запрещена.

BREAKING @FIFAcom Congress approves change of eligibility rules, meaning players who have played one official match for one country can switch to another (as long as match did not come in major championship, such as WC)

Good news for many out there, esp Munir El Haddadi. pic.twitter.com/2msnzBZgMc

— Piers Edwards (@piers_e) September 18, 2020