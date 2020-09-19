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Динамо - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Динамо - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Сегодня, 19 сентября, Динамо примет ПФК Львов в рамках матча третьего тура чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30 по киевскому времени. Рассудит игру рефери из Кропивницкого Виктор Копиевский.

В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "2+2". В Сети прямую видеотрансляцию матча можно будет посмотреть у нас на сайте. Плеер с трансляцией появится ближе к началу игры.

Динамо после прохода АЗ в Лиге чемпионов находится в хорошем настроении, однако не стоит забывать, что киевляне после двух туров уже успели допустить осечку на внутренней арене (ничья с Десной, - прим. ред,) и подопечным Мирчи Луческу не стоит расслабляться. Что касается Львова, то команда пропускала первый тур из-за вспышки коронавируса, а во втором подопечные Егише Меликяна были разбиты Колосом (4:0).

Ранее экс-игрок Динамо Хачериди назвал самого грязного игрока в украинском футболе.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Львов.

Автор:

Телеграф
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