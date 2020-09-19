Скачать
Суббота, 19.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Бавария стартовала в Бундеслиге с невообразимым результатом (Видео)
Бавария стартовала в Бундеслиге с невообразимым результатом (Видео)
Динамо - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Динамо - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Свитолина выбила вторую россиянку на турнире в Риме (Видео)
Свитолина выбила вторую россиянку на турнире в Риме (Видео)
Лейкерс стартовал в финале Запада с победы над Наггетс (Видео)
Лейкерс стартовал в финале Запада с победы над Наггетс (Видео)

Довольный Роналду показал свою новую индивидуальную награду (Фото)

Довольный Роналду показал свою новую индивидуальную награду (Фото)
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил награду от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

IFFHS наградила Роналду трофеем World’s Best International Top Goal Scorer, который выдается лучшему бомбардиру календарного года. Роналду в 2019 году сумел отметиться 21 голом во всех международных турнирах (матчи сборных и еврокубки, - прим. ред.).

Португалец поспешил похвастаться очередным достижением на своей страничке в Instagram:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy To Win The IFFHS World's Best International Top Goal Scorer 2019!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Отметим, данную награду звездный игрок получает уже в пятый раз.

В сезоне 2019/20 Роналду принял участие в 46 матчах за Ювентус во всех турнирах, отметившись 37 голом и 7 результативными передачами. Недавно КриРо покорился невероятный бомбардирским рекорд за национальную команду.

Ранее Телеграф сообщал, что Роналду уступил место Месси в борьбе за звание самого высокооплачиваемого футболиста планеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Днепр-1 дома проиграл Мариуполю из-за ошибки рефери (Видео)
02 Шахтер подписал новый контракт с одним из самых дорогих футболистов УПЛ
03 Тренер Днепра-1 Михайленко подал в отставку после скандального матча с Мариуполем (Видео)
04 Лига Европы 2020/21: результаты жеребьевки раунда плей-офф
05 Ливерпуль представил звездного новичка (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь