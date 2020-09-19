Довольный Роналду показал свою новую индивидуальную награду (Фото)

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил награду от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

IFFHS наградила Роналду трофеем World’s Best International Top Goal Scorer, который выдается лучшему бомбардиру календарного года. Роналду в 2019 году сумел отметиться 21 голом во всех международных турнирах (матчи сборных и еврокубки, - прим. ред.).

Португалец поспешил похвастаться очередным достижением на своей страничке в Instagram:

Отметим, данную награду звездный игрок получает уже в пятый раз.

В сезоне 2019/20 Роналду принял участие в 46 матчах за Ювентус во всех турнирах, отметившись 37 голом и 7 результативными передачами. Недавно КриРо покорился невероятный бомбардирским рекорд за национальную команду.

Ранее Телеграф сообщал, что Роналду уступил место Месси в борьбе за звание самого высокооплачиваемого футболиста планеты.