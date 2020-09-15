Месси vs Роналду: кто самый высокооплачиваемый футболист в 2020 году

Издание Forbes подсчитало заработки лучших футболистов мира и составило свой топ-10 самый высокооплачиваемых игроков мира.

По версии издания, самым зарабатываемым футболистом мира в этом году стал нападающий Барселоны Лионель Месси, который недавно стал участником громкого скандала, пытаясь покинуть команду. Аргентинец в 2020 году заработал $126 млн с зарплатой в клубе в размере $92 млн и рекламными поступлениями в размере $34 млн.

Вторым в списке Forbes стал португалец Криштиану Роналду, который летом 2020 года стал первым футболистом в истории, заработавшим миллиард долларов за карьеру. У португальца зарплата меньше, чем у Месси ($117 млн), но на рекламе КриРо зарабатывает больше звездного аргентинца ($47 млн). Недавно Роналду приблизился к невероятном спортивному рекорду, забив больше 100 голов за свою национальную команду.

Третьим в списке идет бразилец Неймар, который в ближайшее время получит многоматчевую дисквалификацию за свою выходку в игре с Марселем.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии Forbes.

Лионель Месси (Сборная Аргентины/Барселона) - $126 млн ($34 млн на рекламе)

Криштиану Роналду (Сборная Португалии/Ювентус) - 117 млн (47 млн)

Неймар (Сборная Бразилии/ПСЖ) - 96 млн (18 млн)

Килиан Мбаппе (Сборная Франции/ПСЖ) - 42 млн (14 млн)

Мохамед Салах (Сборная Египта/Ливерпуль) - 37 млн (13 млн)

Поль Погба (Сборная Франции/Манчестер Юнайтед) - 34 млн (6 млн)

Антуан Гризманн (Сборная Франции/Барселона) - 33 млн (5 млн)

Гарет Бэйл (Сборная Уэльса/Реал Мадрид) - 29 млн (6 млн)

Роберт Левандовски (Сборная Польши/Бавария) - 28 млн (4 млн)

Давид Де Хеа (Сборная Испании/Манчестер Юнайтед) - 27 млн (3 млн)

Ранее Барселона не стала забирать капитанскую повязку у Месси.