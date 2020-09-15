Месси vs Роналду: кто самый высокооплачиваемый футболист в 2020 году

По версии издания, самым зарабатываемым футболистом мира в этом году стал нападающий Барселоны Лионель Месси, который недавно стал участником громкого скандала, пытаясь покинуть команду. Аргентинец в 2020 году заработал $126 млн с зарплатой в клубе в размере $92 млн и рекламными поступлениями в размере $34 млн.
Вторым в списке Forbes стал португалец Криштиану Роналду, который летом 2020 года стал первым футболистом в истории, заработавшим миллиард долларов за карьеру. У португальца зарплата меньше, чем у Месси ($117 млн), но на рекламе КриРо зарабатывает больше звездного аргентинца ($47 млн). Недавно Роналду приблизился к невероятном спортивному рекорду, забив больше 100 голов за свою национальную команду.
Третьим в списке идет бразилец Неймар, который в ближайшее время получит многоматчевую дисквалификацию за свою выходку в игре с Марселем.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии Forbes.
Ранее Барселона не стала забирать капитанскую повязку у Месси.